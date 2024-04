Publicado hace 1 hora por xantal a 20minutos.es

"Pedí ayuda, pensé que lo que me estaban haciendo no era humano y tampoco era normal". "Con un golpe fuerte me dejó aturdido. Me cogió una mano, sentía un pitido en los oídos. Me jala hacia delante, me coge y se tira encima mío con todo su peso. Luego me costó recomponerme, estaba aturdido", ha narrado el joven, I., en la primera jornada del juicio este lunes en la Audiencia de Barcelona.