¿Qué es lo primero que se debe hacer si se sufre una agresión sexual? ¿Se va primero al hospital o a la comisaría? Depende. ¿A cualquier hospital o a cualquier comisaría? No. ¿Hay un número al que llamar? No, no lo hay. En España se denuncian doce asaltos sexuales a mujeres al día. La cifra es demoledora, sobre todo si se tiene en cuenta el doloroso viacrucis que significa denunciar.