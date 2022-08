¿Es viable la semana laboral de cuatro días?: “La clave está en no tocar el salario”

Publicado hace 1 hora por blodhemn a epe.es

El objetivo, según los expertos, está en ligar el salario a la productividad y no al nº de horas. Las empresas que lo practican aseguran que les ayuda a captar talento y la productividad no se ha visto mermada. Un estudio señala que un 89% de los que busca trabajo valora positivamente que parte se pueda hacer remoto. Tras casi 2 años de confinamiento teletrabajando, las empresas españolas parece que empiezan a entender que el salario que pagan a sus empleados va ligado a la productividad y no al nº de horas o al lugar desde el que se trabaje.