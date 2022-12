Una vez que la realidad ha ido derribando distintos mitos económicos, soñemos a lo grande

Publicado hace 1 hora por Sueñolúcido a elsaltodiario.com

La realidad se ha acabado imponiendo y ha ido derribando distintos mitos económicos, esparcidos como verdades absolutas, lo que no dejaban de ser meros chascarrillos de tasca no sometidos al rigor de los números, a la robustez de un contraste de hipótesis.Aquellos males, a modo de plagas bíblicas,predichas por los economistas conservadores patrios, alrededor de determinadas medidas de políticas económicas implementadas por el actual Gobierno de coalición, no solo no es que no se hayan cumplido, sino que el resultado final ha sido el opuesto.