“Weissman not welcome". Este es el mensaje que desde hace días difunden aficionados del Burgos CF en las redes sociales. Muestran su “rotundo rechazo” a que este futbolista vista su camiseta y defienda su escudo. Los presuntos comentarios que atribuyen a Weissman tras el atentado de Hamás que mató a 1.200 compatriotas el pasado 7 de octubre. “¿Qué razón lógica hay para que no se hayan lanzado ya 200 toneladas de bombas sobre Gaza?”, “Toda Gaza apoya el terrorismo, toda Gaza está muerta”, “¿Por qué Ezael no les dispara en la cabeza?”.