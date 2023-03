Vergüenza: la ley mordaza no se toca

Publicado hace 34 minutos por ClaraBernardo a ctxt.es

Ya es oficial. No habrá derogación de la ley mordaza en esta legislatura. La promesa estrella de los dos partidos del Gobierno en materia de derechos fundamentales durante la campaña electoral no se va a cumplir. La ley más represiva, iliberal y contraria a las libertades públicas aprobada en democracia, esa misma a la que el New York Times calificó de “ley que nos retrotrae a los tiempos más oscuros” del franquismo, va a seguir en vigor. Es una noticia terrible para los derechos ciudadanos que además resulta incomprensible...