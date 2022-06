Lo que la verdad esconde bajo las cifras oficiales de desempleo

Publicado hace 52 minutos por Blanquit0 a idealista.com

Hace unos días nos hemos desayunado con una nueva polémica por la interpretación de las cifras del mercado laboral español; esta vez, entre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El motivo no ha sido otro que el teórico descenso del nivel de desempleo en España, debido a la consideración de una parte de los antiguos contratos temporales como fijos discontinuos y, por tanto, como no parados, aunque realmente no estén trabajando.