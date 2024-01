Publicado hace 48 minutos por Verdaderofalso a mldiario.com

El activista ha anunciado sus planes de fundar un partido político de ultraderecha a partir de enero de 2025, evitando así tener que cumplir con el requisito de la cantidad de firmas necesarias como candidato independiente. «Estos obstáculos no me detendrán, porque no traicionaré a los cientos de miles de personas que me acompañaron y me brindaron su apoyo»