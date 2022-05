Publicado hace 1 hora por Luis_Angel_2 a record.com.mx

A 10 días de que haya vencido al mexicano Saúl Álvarez, Dmitry Bivol aseguró que no ha recibido ni un centavo de los 5 millones de dólares que se habían acordado si lograba su victoria frente a Canelo. Además, le pugilista ruso señaló que no descarta la posibilidad de que no le paguen a pesar del gran triunfo que tuvo contra el mexicano y la razón sería por las sanciones que se impusieron en contra de Rusia tras la invasión a Ucrania.