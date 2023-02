Publicado hace 29 minutos por ccguy a diario16.com

El TSJM avala la disolución del Grupo Mixto declarando “que los cuatro concejales que abandonaron Más Madrid adquieren la consideración de miembros no adscritos”. “El soporte fáctico y jurídico en el que se asienta y fundamenta la supuesta instrumentalidad del partido político Más Madrid no guarda ninguna relación con el real y concreto supuesto que nos ocupa, que no es otro que un típico supuesto de transfuguismo”, recoge el fallo.