Universitarias insultadas por los gritos del colegio mayor de Madrid: "No nos sentimos ofendidas"

“Todo esto se ha sacado de contexto. Da igual lo que se grite. Todo forma parte de una escena que se hace poniéndonos de acuerdo con nuestras amigas del Santa Mónica, muchas de ellas, hermanas, primas y novias nuestras. Y ellas nos cantan de vuelta”, asegura uno de ellos. “Si no has vivido en un colegio mayor, no lo puedes llegar a entender. Ellas nos aplauden y salen a las ventanas a escucharnos. ¿De verdad la gente piensa que somos unos violadores?”, se pregunta otro. “Todo se ha sacado de quicio. No nos sentimos para nada ofendidas”.