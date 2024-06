Publicado hace 1 hora por ContinuumST a diariodesevilla.es

El homenaje al que fuera presidente del Gobierno de España, Felipe González, como antiguo alumno (Alumni) de la Universidad de Sevilla (US) no se celebrará finalmente este jueves en el Paraninfo del Rectorado, sino en el Pabellón de México de la Avenida de las Delicias. El cambio de ubicación obedece al blindaje del edificio principal de la Hispalense para evitar nuevas acampadas y encierros en solidaridad con el pueblo palestino. Así lo han confirmado a este periódico fuentes de la US. De este modo, se evita en la medida de lo posible...