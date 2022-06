Unidas Podemos cree que el revés en Andalucía no daña a Yolanda Díaz sino que refuerza su proyecto

Publicado hace 1 hora por Meneador_Compulsivo a es.noticias.yahoo.com

Unidas Podemos no duda en que los resultados en Andalucía han sido "malos sin paliativos", pero no creen que perjudique al proyecto electoral de unidad que prepara Yolanda Díaz sino todo lo contrario. Así lo ha trasladado la portavoz Sira Rego. "Dar por amortizada a la izquierda no solo es un error sino que no es realista", ha señalado citando los ejemplos de ayer en Francia, en las que el presidente Emmanuelle Macron ha perdido la mayoría por el avance de la izquierda y la ultraderecha,así como la victoria de Petro en Colombia.