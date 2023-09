Los últimos del Vacie

Publicado hace 1 hora por BoosterFelix a diariodesevilla.es

El asentamiento chabolista más antiguo de España ha quedado muy reducido. El Ayuntamiento de Sevilla intentará de nuevo la erradicación completa del poblado este mandato. "Los Ramírez se quieren marchar del Vacie, pero no se ven viviendo en un piso. Les ha llegado información de gente que ya ha sido realojada y han empezado a tener problemas de convivencia. Cuentan que los vecinos se quejan mucho". "Los que se han ido a los pisos no están contentos. No pueden hacer ruido, no pueden meter perros, no pueden tener puesta la música... ".