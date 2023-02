La última declaración de Dani Alves: "Quería proteger a esta señorita"

Publicado hace 44 minutos por Ariesun24 a es.ara.cat

Con "esta señorita" el futbolista se refería a la víctima. Y diciendo que la quería "proteger" se refería al hecho de que no la quería inculpar de una agresión sexual en la cual él se presentó como la víctima y ella la agresora, una situación que todas las pruebas desmienten. "Fue directa hacia mí. Yo no toqué a esa chica", insistió Alves. Concretamente, el deportista brasileño aseguró que cuando estaba sentado en el lavabo la mujer entró y le practicó una felación que él no consintió, pero que tampoco hizo nada por evitar.