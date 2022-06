La última "cacería" judicial contra Podemos rozó lo inconstitucional

Publicado hace 23 minutos por nereira a es.noticias.yahoo.com

Se llama Manuel García Castellón,es el juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, y ayer perdió una batalla.El magistrado cerró ayer el caso Dina Bousselham que investigaba al núcleo fundacional de Podemos. Pero no lo ordenó hasta que no le quedó más remedio. La sucesión exacta de los hechos no ha trascendido, pero en base a lo que sí se conoce, es probable que alguna persona de confianza se acercara al juez y que, pasándole una mano encima del hombro,le dijera 'déjalo estar, Manuel'.