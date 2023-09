La UE no puede salvar la incipiente industria solar, los parques fotovoltaicos necesitan los paneles chinos

Publicado hace 14 minutos por salteado3 a elespanol.com

"La industria local europea es muy pequeña, si sólo consumiéramos productos autóctonos, la transición energética no se podría llevar a cabo". "Cuando un desarrollador solar busca paneles para sus proyectos mira el precio, por supuesto, pero también la eficacia técnica, la garantía del producto y su fiabilidad". "aunque Bruselas quiera proteger la industria de fabricantes solares europeos, y es una preocupación con todo el sentido, no podemos parar el flujo de productos chinos, si no, no cumpliremos con los objetivos a 2030 previstos"