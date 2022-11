Publicado hace 37 minutos por el_vago a lavanguardia-com.translate.goog

Javier Solana, ex secretario general de la OTAN y alto representante de Exteriores de la UE. Solana me insinúa –“aunque ahora hay que hablar poco”– que algo se mueve, además de los cañones, en Ucrania. Al día siguiente, leo en The Washington Post que la Casa Blanca aprieta a Zelenski para que se venga a negociar. Y The Wall Street Journal publica que el consejero de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan, ya habla con el Kremlin “para evitar la extensión de la guerra”.