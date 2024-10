Publicado hace 1 hora por IkkiFenix a politico.eu

Esta semana, EE.UU. desplegó un avanzado sistema de defensa aérea y decenas de tropas para proteger a Israel de los misiles balísticos iraníes. Pero Ucrania no recibe esa ayuda, a pesar de que se enfrenta a diario con aviones no tripulados, misiles y ataques con bombas rusas. En Kiev se denuncian el doble rasero. Si los aliados están derribando misiles juntos en el cielo de Oriente Medio, ¿por qué aún no se ha decidido disparar drones y misiles sobre Ucrania? preguntó el presidente ucraniano Volodymyr zelensky.