"Van casa por casa a cualquier hora, les da lo mismo las nueve de la mañana que las nueve de la noche" con ofertas de grandes cantidades de dinero, amenazas de expropiación o de segregación, asegura Basterra. Aunque estas empresas no tienen la autoridad para expropiar tierras, "hay gente que es mayor y que le dicen que les van a expropiar si no venden y firma porque no conoce la normativa y tiene miedo", explica la presidenta