Publicado hace 9 minutos por Fayer a tecnocion.com

Si tienes activado el método de autenticación de dos factores (2FA) basado en SMS de Twitter, pero no has pagado por Twitter Blue , probablemente hayas recibido en las últimas semanas mensajes molestos de Twitter informándote de la desaparición de esta función si no pasas por caja e indicándote que borres tu teléfono de la cuenta.