Twitter colaborará con Signal para cifrar los mensajes directos de punto a punto

“Queremos que los usuarios puedan comunicarse sin preocuparse por su privacidad, sin preocuparse por una brecha de datos en Twitter que provoque que todos sus mensajes directos lleguen a la web o piensen que tal vez alguien en Twitter podría estar espiando sus mensajes directos”, dijo el magnate. "Debería darse el caso de que no pueda mirar los DM de nadie si alguien me ha puesto una pistola en la cabeza", continuó. Para alcanzar este objetivo, según informa The Verge, Elon Musk se apoyará en el creador de Signal.