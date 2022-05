Turquía: “Si Grecia no renuncia a militarizar las islas, comenzará la disputa por la soberanía”

Publicado hace 1 día por Miguel.Lacambra a trt.net.tr

El ministro turco de Exteriores, Mevlüt Çavuşoglu, dijo que comenzará la disputa por la soberanía si Grecia no renuncia a militarizar las islas en el Mar del Egeo.Grecia está militarizando las islas en el estatuto desmilitarizado a partir de 1960”, señaló el ministro Çavuşoglu quien dijo que comenzaría la disputa por la soberanía si no renuncia a ello.“Hablamos muy en serio, no estamos haciendo bluf. Si Grecia lo desobedece, llevaremos este asunto más lejos. Los pasos de Grecia tienen como objetivo representar una amenaza para Turquía”, apuntó