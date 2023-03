Una turista se tatúa "Besòs Mar" pensando que significa 'Sea Kisses'

Publicado hace 1 hora por falcoblau a timeout.es

Gabbie Gastein, una joven estadounidense, decidió tatuarse un recuerdo de Barcelona, donde vivió durante un tiempo. En un TikTok que ha colgado en su perfil, explica el significado detrás de cada uno de sus tatuajes. La joven se ha tatuado en el brazo 'Besòs Mar', el nombre de la parada de la línea de metro L4, pensando que significa 'Sea Kisses' ('Besos de Mar'). El vídeo no ha tardado en hacerse viral y ya se pueden leer cientos de comentarios como 'Besòs is just a very polluted river' (el Besòs es solo un río muy contaminado)