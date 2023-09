El turismo de esquí ya no fija población en la montaña

Publicado hace 54 minutos por Connect a nevasport.com

Ayuntamientos como el de Vall de Boí, se ha dado cuenta que el turismo expulsa a sus vecinos. Jóvenes o empleados que ya no encuentran vivienda porque la gran mayoría se destina a turistas. Donde antes vivían familias todo el año, ahora se alojan personas durante unas cuantas semanas a lo largo de ciertos meses. La alcaldesa, Sònia Bruguera, explicaba a TV3 que hay personas con toda una vida en el valle, a los que no les renuevan el alquiler para destinar la vivienda a turistas. Por eso no se darán más licencias para apartamentos turísticos.