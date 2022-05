Publicado hace 50 minutos por MiguelDeUnamano a threadreaderapp.com

Que no es que os quiera quitar yo la ilusión. Pero no, el seguro de 50€ que me citas TAMPOCO te lo cubre todo sin copago. Acompañadme a leer las condiciones de contratación. Si tiene dos minutos hoy, léete esto y que no te engañen, tu seguro privado no lo cubre todo.