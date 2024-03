Publicado hace 1 hora por nereira a infobae.com

Había superado con éxito las dos primeras pruebas, de aptitud física y de conocimientos, pero no la tercera, la de ortográfica, ya que en el cuestionario a cumplimentar contestó que las grafías "Majorette", "Stent" y "Software" no figuran en el diccionario de la Real Academia Española.El opositor alegó que los tres términos en cuestión aparecen en el diccionario de la RAE escritos en cursiva con la finalidad de indicar que son extranjerismos no adaptados