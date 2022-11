Trump sobre las elecciones intermedias: “si los GOP ganan, será gracias a mi, si pierden, nadie me puede culpar” (eng)

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a rollingstone.com

“Bueno, creo que si ganan, debería obtener todo el crédito", dijo Trump en una entrevista con NewsNation que se emitió el martes. "Y si pierden, no se me debería culpar en absoluto. Pero probablemente será todo lo contrario". El expresidente incluso se felicitó a sí mismo por alentar a ciertos candidatos republicanos a postularse para el cargo. "Probablemente se me dará muy poco crédito, aunque en muchos casos le dije a la gente que corriera", se quejó.