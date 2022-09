Trump insiste en que el presidente puede desclasificar "incluso pensándolo" y lanza la teoría de Hillary Clinton (en)

Publicado hace 1 hora por tiopio a washingtontimes.com

"Si eres el presidente de los Estados Unidos, puedes desclasificar, simplemente diciendo 'está desclasificado', incluso pensándolo", dijo el ex presidente. Y detalló que enviar documentos desde la Casa Blanca es desclasificarlos. "Lo estás enviando a Mar-A-Lago o a donde sea que lo envíes. No tiene que haber un proceso. Puede haber un proceso, pero no tiene por qué haberlo. Tú eres el presidente, tú tomas la decisión, cuando lo envías, se desclasifica. Yo desclasifiqué todo", dijo, subrayando la última palabra para enfatizar.