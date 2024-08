Publicado hace 7 horas por HuesosRojos a nypost.com

El expresidente Donald Trump predijo el lunes que Irán atacaría a Israel en algún momento de la noche: “He oído que Irán va a atacar a Israel. Esta noche los atacarán. Te lo digo ahora mismo”, le dijo el expresidente a Ross, sin citar su fuente. "Lo escuché de la misma manera: no hay información ultrasecreta ni nada por el estilo", continuó. "Pero he oído que Israel va a ser atacado esta noche". El presidente número 45 reprendió: "Si yo fuera presidente, nadie hablaría siquiera de eso... porque no sucedería".