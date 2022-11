El truco de que la empresa le eche la culpa a tu jefe

Publicado hace 1 hora por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

Muchos trabajadores habréis pasado por la situación de quejaros a la empresa por algún motivo laboral y que esta os responda pasándole el marrón al “encargao”. Por supuesto con la intención de desviar las culpas de la empresa. Por ejemplo, te dicen que la empresa no te acosa, sino que te acosa el encargao. O que la empresa no te ha quitado los días libres prometidos, sino que te los ha quitado el encargao. O que la empresa no te ha metido ilegalmente en un grupo de Whatsapp, porque ese grupo lo ha creado el encargao y lo (...)