El "trozo de tela" que silencia a Irán: "Sin el velo te arriesgas a que te pongan la mano encima"

Publicado hace 1 hora por Niza13 a epe.es

Sima Tehrani no lanza su hijab al viento porque no tiene, pero tampoco arroja la toalla con el hecho de que ninguna otra mujer tenga que volver a llevarlo en su país, en Irán, si no es por voluntad propia. Ella vive en España junto a su marido desde hace 27 años, cuando decidió que ningún régimen volvería a...