El Tribunal Supremo de Nueva York ordena la reincorporación y el pago retroactivo de salarios de los empleados públicos despedidos por no vacunarse contra la CoViD-19

Publicado hace 1 hora por currahee a elimparcial.com

La Corte Suprema del estado de Nueva York reintegró a todos los empleados despedidos por no estar vacunados, ordenó pagos retroactivos y dijo que se habían violado sus derechos. El tribunal determinó el lunes que "estar vacunado no impide que una persona contraiga o transmita COVID-19". El alcalde de la ciudad, Eric Adams, afirmó a principios de este año que su administración no volvería a contratar a los empleados despedidos por su estado de vacunación. Solo la ciudad de NY despidió a aproximadamente 1400 empleados por no estar vacunados.