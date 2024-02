Publicado hace 1 hora por tropezon a diariodesevilla.es

Los magistrados rechazan todos los argumentos del agresor sexual y convierten en firme la condena de once años y un día de cárcel que le impuso la Audiencia de Sevilla y que ratificó el TSJA. Rafael M.M.R. tenía 46 años, la niña, 12. Él aprovechó el régimen de visitas tras la separación matrimonial para hacerle tocamientos e intentó penetrarla, entre las localidades de Torreblanca y Chipiona durante el año 2017, y los jueces no dudan de su credibilidad: “Haber sido víctima no supone que va a alterar la verdad para lograr una condena”