Tres días buscando su coche tras ingerir burundanga

Publicado hace 55 minutos por Elnuberu a elcomercio.es

«Creí que lo había dejado en una zona cerca del hospital, pero parece ser que no porque llevo tres días y no lo encuentro...». Luis M. (prefiere preservar la identidad de su apellido por aquello de no dar de qué hablar) fue el domingo a una comida. Se lió. «Puede ser que me echasen algo en la bebida, ahora que está tan de moda la burundanga», dice. Y a día de hoy es incapaz de saber dónde está su coche. «A ver si alguien lo vio y me puede ayudar», pide.