Mientras que la empresa considera que se trata de una falta "muy grave", los empleados niegan los hechos y el abogado de los trabajadores denuncia que Mercadona no dio los pasos legales previos antes del despido. Se trata de un despido disciplinario, una práctica habitual de la empresa cuando los trabajadores se acercan a los 50 años." Nosotros no hemos hecho lo que dicen. La empresa asegura que tiene imágenes donde se ve, pero no nos las han enseñado"