El tren de Logroño a Madrid no sale porque “el maquinista tiene que descansar”

El tren salía temprano este sábado de Logroño a Madrid, a las 7:30 horas para llegar a las 10.59. Un viaje que no se ha podido llevar a cabo porque ni siquiera ha partido. Según las explicaciones que ha dado RENFE, el tren que el día anterior tenía que haber llegado a Logroño a las 21:30 h. se retrasó y llegó a las 02 h. por problemas técnicos, “así que el maquinista tiene que descansar y por eso no ha salido el tren”. Los pasajeros han criticado que "No hay un solo día que no haya ninguna incidencia con los servicios. Es totalmente indignante"