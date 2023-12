Publicado hace 1 hora por MasterChof a elsaltodiario.com

Por un corredor de seis kilómetros por donde continúa desplazándose la población hacia el sur, andando, con las manos en alto, la tarjeta de identificación en la mano bien visible y bandera blanca... Mientras la gente pasa, los soldados repiten por megafonía que no pueden usar sus móviles, que no pueden llevar dinero y que si se les cae algo no pueden agacharse a recogerlo porque en ese caso dispararían”. Es el corredor donde los israelíes han apresado a cientos de gazatíes después del reconocimiento facial por el que pasa todo desplazado.