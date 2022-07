Tras críticas y burlas la congresista estadounidense Ocasio Cortez se defiende de haber simulado estar esposada en una protesta (inglés)

Publicado hace 1 hora por carakola a nypost.com

La diputada Alexandria Ocasio-Cortez insistió el miércoles en que no estaba fingiendo estar esposada cuando puso los brazos a la espalda tras ser arrestada un día antes en una manifestación a favor del aborto frente al Tribunal Supremo. "No fake here", escribió la demócrata de Nueva York en un tuit en el que respondía a la representante Nancy Mace (R-SC). "Poner las manos detrás de la espalda es la mejor práctica mientras se está detenido, esposado o no, para evitar cargos mayores como resistirse al arresto",