¿Transparencia en Spotify?

Explicaciones que no convencen a sus clientes - El gigante musical oculta por Navidad cuántos empleados despedirá en España - Según comunicaba Spotify esta semana, a la compañía le está yendo muy bien con sus podcasts pero, al parecer, no lo suficiente como para no volver a realizar otro despido masivo - Durante el tercer trimestre de este año, Spotify obtuvo ganancias, ayudada por los aumentos de precios en sus servicios de transmisión y el crecimiento de suscriptores en todas las regiones...