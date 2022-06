Tranquilo, Internet Explorer no muere hoy, pero la Administración tiene un problema

Publicado hace 1 hora por senador a elconfidencial.com

Este 15 de junio es la fecha marcada por Microsoft para dar la puntilla final a Explorer tras 25 años de servicio. ¿Es la definitiva? No. Desde hoy, su matriz la deja en un estado zombi. Mantendrá un modo IE en su nuevo navegador, Edge, y algunos servicios para empresas, como LTSC. El objetivo no es otro que sostener a instituciones como nuestra Administración electrónica. ¿Es suficiente para que los sistemas informáticos del Estado español funcionen sin problemas durante algún tiempo? La respuesta corta es que no.