Tráfico no puede sancionar a vehículos sin ITV que estén estacionados, reiteran los jueces

Nueva sentencia que anula una multa, de 200 euros. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Pamplona ha anulado una sanción de 200€ impuesta a un automovilista que no había pasado la ITV a su vehículo porque cuando fue multado no estaba circulando, sino estacionado. Reitera así el precedente del Juzgado CA de Madrid, que en 2021 dictaminó que «el ilícito a sancionar está constituido por el hecho de circular, no por el incumplimiento de someter el vehículo a la ITV de forma periódica», lo que resulta “perfectamente aplicable” a este caso