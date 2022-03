Publicado hace 19 minutos por Zunupuk a twitter.com

“[Rusia] no estará en condiciones de reconstruir sus fuerzas armadas porque hemos eliminado el 60-70% de sus fuerzas de élite, sus comandantes, etc. [...] Las fuerzas armadas rusas no estarán listas para combate en 5-7 años. Fundamentalmente incapaces para librar la guerra. [...] Mientras tanto, nosotros estaremos entrando en la UE, recibiendo grandes cantidades de dinero para la reconstrucción, y recibiendo mejores garantías de seguridad que con la OTAN. [...] Este resultado de las negociaciones es ideal.”