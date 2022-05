Los trabajos de mierda no son tu fantasía escapista

Publicado hace 3 horas por doctoragridulce a ctxt.es

(...) Hace ya años que empecé a decir, al principio medio en broma, que no me fío mucho de la gente que nunca en su vida ha trabajado en algo de doblar el lomo. Muchas personas que ahora trabajan sentadas pasaron veranos, cuando no el curso entero durante su juventud, perchando, doblando y alarmando camisetas, poniendo copas, cobrando a tarados insoportables en grandes superficies o repartiendo pizzas por toda la ciudad con una moto desvencijada.