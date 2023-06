Trabajar en tecnología no es tan idílico como lo pintan

Publicado hace 46 minutos por cfs84 a blogs.publico.es

El sector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) es uno de los destacados a la hora de señalar aquellos en los que, no sólo existe menos desempleo sino que, además, está mejor remunerado. La realidad no es tan idílica como se describe, tal y como se ha evidenciado este mes con la huelga coordinada entre tres empresas de servicios TI. No será la última. Se avecina un otoño caliente, aunque en los medios de comunicación no suele trascender.