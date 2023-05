Tomás y la noticia

Publicado hace 24 minutos por nereira a canalred.tv

Los capitostes de la inmensa mayoría de los medios de comunicación consideran que Tomás y la suculenta comisión que se llevó en lo más duro de la pandemia no son noticia ni siquiera en plena campaña de unas elecciones autonómicas en las que Ayuso se juega la reelección. ¿Quién decide qué es noticia… y qué no lo es? ¿Borja Prado y Ana Rosa Quintana? ¿Mauricio Casals y Antonio García Ferreras? ¿Jesús Cacho? ¿Por qué no ha vuelto a hablar Pablo Casado? ¿Sería noticia una entrevista con él si quisiera y pudiera hacerlo?