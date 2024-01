Publicado hace 1 hora por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

Cuando el trabajador no teme al despido, todo el edificio del trabajo por cuenta ajena en Españistán se derrumba, porque está cimentado únicamente en ese temor. Por ello, el principal problema de fondo de los empresarios actualmente, y sobre todo de los empresaurios, es que esté aumentando el número de trabajadores que no solo no temen al despido, sino que no les importaría ser despedidos e incluso lo están deseando. Siempre han existido esos trabajadores, pero ahora son muchos más los que también saben las opciones que (...)