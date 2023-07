Todas las mentiras sobre el zumo de naranja

Publicado hace 1 hora por Elnuberu a lavozdeasturias.es

El que no haya oído alguna frase sobre el zumo de naranja y la fugacidad de sus vitaminas que dé el primer trago. Ya no es una frase relegada a padres y abuelos que apuraban los segundos para que del exprimidor al vaso y del vaso a la boca no pasaran más que microsegundos. ¡Relax! Vamos a romper el mito y a confesar algo que hará temblar los árboles genealógicos de muchas familias: al zumo de naranja solo se le van las vitaminas si han pasado 12 horas después de exprimirlo. ¿Que ya no sabe igual a la hora de exprimirlo? Sí, correcto, pero.