Le toca la Lotería a toda la empresa menos a ellas: "Me alegro mucho por ellos"

El gran dilema de si comprar o no el número de empresa. Está demostrado que uno de los principales motivos de comprar el número que se juega en nuestro trabajo es el recelo de que le toque al resto y a nosotros no. Aún así, hay gente que por diferentes motivos opta por no comprarlo, algo tremendamente lógico si atendemos a las probabilidades. Pero como el sorteo es caprichoso y a alguien tiene que tocar, siempre se da el caso del agraciado con la desgracia.