"Ay, qué cosas me decía. Que se había enamorado locamente de mí, que era muy guapa, que era buena persona... Muchas mentiras". A sus 63 años, Mayte, vecina de la localidad madrileña de Humanes, no ha perdido su sonrisa pese a que, últimamente, le han sobrado motivos para hacerlo. Hace cuatro años, en agosto de 2018, recibió una solicitud de amistad en Facebook. Un valiente y fornido militar americano, o eso creía ella, se interesó en conocerla. El supuesto soldado tenía labia, pese a no hablar bien español y valerse del traductor de Google...